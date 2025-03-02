火腿交流賽／高國輝幫牽起上下半身聯動 清宮幸太郎讚他帥度男生也懂

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝今天以「一日火腿」助陣，今天賽前與清宮幸太郎一起受訪，初次聽聞高國輝「棒球情人」綽號卻不意外，清宮笑說：「以男生角度來看，也覺得他很帥。」

高國輝擔任悍將二軍打擊教練後，在球團安排下兩度前往日本，擔任火腿客座打擊教練，一起參與秋訓、二軍例行賽，除了協助指導火腿年輕選手，也將考察二軍培訓系統，期望帶回不同的訓練方式與球風，其中與清宮幸太郎的交流特別頻繁，清宮甚至在12強中華奪冠後還特地留下來要與高國輝致意。

高國輝今天化身「一日火腿」，對於這樣的機會，他表示很榮幸，火腿也說希望他看到什麼問題都可以主動提出。

至於為何對清宮特別關愛，高國輝表示，他在台灣是知名度很高的選手，剛好在秋訓有機會和他一起打擊、聊一些東西，「他本人也滿有求知慾，問很多問題，把我知道的都告訴他，也沒想到可能剛好對他有些幫助。」

高國輝、清宮幸太郎。圖／富邦悍將提供

清宮也說， 知道高國輝在台灣是明星，第一眼看到本人時，也覺得他又高又帥，「有感覺到他對我特別在意，無形之中感情也越來越好，每次見到他都特別開心。」

現場媒體告訴清宮，高國輝有「棒球情人」綽號，讓高國輝當場害羞，清宮則說第一次聽說，但以男生角度來看，也覺得高國輝很帥。

清宮幸太郎也詳述高國輝對自己的幫助，「最重要的幫助是下半身的運用，我過去打球比較著重在上半身的力量，高教練指導後，開始可以上半身、下半身聯動的比較好，打擊動作也越來越穩定。」