火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索
「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，火腿隊監督新庄剛志昨天穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，已讓台灣球迷大開眼界，而他似乎還不過癮，接受日本媒體訪問時透露，知道台灣球迷還有期待，遺憾來不及準備更精彩的內容，但如果要重現從屋頂空降進場的傳奇場面，他笑說：「我還需要2條鋼索。」
新庄剛志在日本職棒就常以特殊出場方式成為話題，昨天從右外野搭乘敞篷跑車來到本壘後方，路途中揮手向觀眾致意，更以誇張的肢體動作帶動全場氣氛，在賽前儀式結束後再上演快速換裝，對外宣稱只用42秒就從西裝換成球衣。
新庄剛志昨天在賽後記者會上表示，有向球團詢問台灣球迷最期待什麼，得知是「新庄劇場」後還遺憾太晚知道，不然就能準備更精彩的內容。
新庄剛志自認還不夠精彩的進場方式，還有機會再升級，日刊體育就報導：「還有機會有復仇舞台」。新庄剛志透露，前幾天在台灣吃飯時，有聽說台灣人知道自己在大都會、巨人隊打過球，「而且，他們知道我是從天花板下來的人。」
新庄剛志在2006年6月6日的比賽，從札幌巨蛋的屋頂吊鋼絲從天而降，當被問到是否有機會重現經典演出？他趕緊回絕：「不行啦！我沒有鋼絲啦！要是給我兩條鋼索就好了。」
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言