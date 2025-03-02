火腿交流賽／「新庄劇場」今再升級？新庄剛志無法從天而降：差2條鋼索

「新庄劇場」搬到台北大巨蛋上演，火腿隊監督新庄剛志昨天穿上黑色西裝、站在敞篷車上進場，已讓台灣球迷大開眼界，而他似乎還不過癮，接受日本媒體訪問時透露，知道台灣球迷還有期待，遺憾來不及準備更精彩的內容，但如果要重現從屋頂空降進場的傳奇場面，他笑說：「我還需要2條鋼索。」

新庄剛志在日本職棒就常以特殊出場方式成為話題，昨天從右外野搭乘敞篷跑車來到本壘後方，路途中揮手向觀眾致意，更以誇張的肢體動作帶動全場氣氛，在賽前儀式結束後再上演快速換裝，對外宣稱只用42秒就從西裝換成球衣。

新庄剛志昨天在賽後記者會上表示，有向球團詢問台灣球迷最期待什麼，得知是「新庄劇場」後還遺憾太晚知道，不然就能準備更精彩的內容。

新庄剛志自認還不夠精彩的進場方式，還有機會再升級，日刊體育就報導：「還有機會有復仇舞台」。新庄剛志透露，前幾天在台灣吃飯時，有聽說台灣人知道自己在大都會、巨人隊打過球，「而且，他們知道我是從天花板下來的人。」

新庄剛志在2006年6月6日的比賽，從札幌巨蛋的屋頂吊鋼絲從天而降，當被問到是否有機會重現經典演出？他趕緊回絕：「不行啦！我沒有鋼絲啦！要是給我兩條鋼索就好了。」