中職／銳歐棒球人生在台灣破繭而出有原因 「把棒球當次要」

去年效力味全龍隊的洋投銳歐，本季動向尚未公布，在那之前，將先在世界棒球經典賽資格賽披上哥倫比亞戰袍，他接受當地媒體訪問，談到中職經驗對自己的幫助。

A組賽事已經由尼加拉瓜、中華隊帶走2026年正賽門票，B組賽事於美國亞利桑那州土桑（Tucson）舉辦，而銳歐是地主中的地主，他接受Tucson.com專訪，聊到他的學生棒球經歷、在紅襪隊時期，也談到在龍隊的一年對自己的重要性。

銳歐就讀高二時還在打校隊二隊，高三那年更是被直接踢出校隊，大學接連就讀梅薩學院（Mesa Community College）、亞利桑那大學（University of Arizona）都是自費生，他坦言：「16歲的我，絕對不會想到到了30歲，自己還在打棒球，我甚至不確定自己會不會打大學棒球。」

銳歐在這篇專訪中聊到去年在龍隊的見聞，他說那對自己是很棒的經驗，首先是海外生活的能力，「住在一座大城市，那是我從未有過、也從未想過會有的機會，是非常有趣的經驗。」這趟旅程讓他從這些年來一直為證明自己而汲汲營營的壓力中釋放，「我去台灣時告訴自己，我要像個遊客一樣，我要用每個休假日去探索新事物、體驗冒險，棒球對我來說幾乎只是次要。」

銳歐說，那幫助自己減輕了棒球帶來的壓力，「我對於投球沒有太多擔心，讓一切順其自然發生，最終我繳出了很棒的一年。」

銳歐表示，自己在紅襪的七年，一直在尋求認同，但最終沒有達成，也為自己帶來許多壓力，但來到台灣打球給了他新的機會，也讓他從這些壓力中釋放，更無憂地投入在棒球中，反而取得更多成功。