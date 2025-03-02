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火腿交流賽／台日交流緊密 栗山盼亞棒共好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
日本職棒火腿隊來到台灣進行交流賽，首席棒球總管栗山英樹也隨行造訪。記者蘇志畬／攝影
日本職棒火腿隊來到台灣進行交流賽，首席棒球總管栗山英樹也隨行造訪。記者蘇志畬／攝影

日本職棒火腿隊來到台灣進行交流賽，首席棒球總管栗山英樹也隨行，作為二○二三年經典賽冠軍教頭，他對於棒球發展有很多想法，受到十二強中華隊的氣氛感動，期待明年經典賽能促進亞洲棒球發展。

中華隊在去年世界十二強棒球賽擊敗日本隊奪冠，栗山英樹表示，最後日本隊輸球是比較遺憾，但也看到中華隊的比賽，就像前年經典賽日本隊以大谷翔平為中心呈現出來的氛圍，場上、場下的球員都融為一體，「就一個棒球人來看非常感動」。

隨著中華隊在資格賽搶下門票，明年經典賽可能與日本、南韓隊分到同組，也打亂栗山英樹算盤，他原本認為台灣可能分在其他組，而最終四強是由台灣、日本、委內瑞拉跟美國一起晉級，「這樣亞洲三隊分到同組的話就比較難實現，有點遺憾」。

栗山英樹指出，自己期待未來棒壇發展能夠以亞洲為中心，「台灣自十二強後慢慢變強的話，以棒球人的角度來看很幸福。中國大陸人口很多，或許也能組成很好的球隊，但主要是希望亞洲棒球整體的提升，這是我最期待看到的」。

近年中職派出不少教練到火腿隊見習，包含富邦悍將高國輝統一獅潘威倫，兩人在這兩場交流賽也將扮演「一日火腿教練」。

栗山英樹表示，或許台灣人會認為是教練來學習，但火腿隊也藉此機會學習到台灣的棒球，這是彼此交流。

大谷翔平 富邦悍將 栗山英樹 潘威倫 統一獅 經典賽 高國輝

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