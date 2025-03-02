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火腿交流賽／火腿3：0獅隊 今再戰兄弟

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／台北報導
北海道日本火腿鬥士隊在台北大巨蛋與統一獅進行交流賽，火腿隊萬波中正4局下敲出一發兩分砲，賽後向場邊球迷致意。記者余承翰／攝影
北海道日本火腿鬥士隊在台北大巨蛋與統一獅進行交流賽，火腿隊萬波中正4局下敲出一發兩分砲，賽後向場邊球迷致意。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋連續兩年季前迎接日本職棒一軍球隊到訪，火腿隊昨天先與統一獅隊過招，首戰以三比○完封獅隊，今天再戰中信兄弟隊。「台灣至寶」孫易磊首度以火腿選手的身分在台灣登板，儘管因疲憊影響控球，但總教練新庄剛志認證球質、球速都不錯。

火腿、獅隊投手群表現亮眼，都只讓對手擊出五支安打，獅隊全場分數掛蛋，火腿則靠萬波中正第四局兩分砲、野村祐希第六局的得點圈安打攻下三分，成為致勝關鍵。

孫易磊結束世界棒球經典賽資格賽任務後，直接留在台灣與母隊會合，切換到火腿身分先發一局，出現兩次保送面臨得點圈危機，但面對林安可及時飆出三振，重現他在經典賽資格賽的強心臟。

新庄表示，「易磊的球質、球速都還不錯，但可能是第一次以火腿身分在台灣出賽，所以有點緊張」。孫易磊說，其實不會緊張，他賽前就知道任務就是一局，也知道穿火腿球衣在台灣出賽的機會非常稀有，希望能留下一次好的回憶，「一開始變化球控球沒有很好，後來策略有變，一直丟直球，直球品質不錯，能夠有效壓制」。

新庄表示，身為火腿總教練，希望可以在火腿培養更多好選手，把他們送到美國職棒，包括萬波中正、孫易磊都有這樣的機會，「火腿是協助選手實現夢想的球隊，只要他們有夢，都會給予最大支持」。他也笑說，如果台灣還有其他不錯的選手，「歡迎介紹給我」。

陳傑憲帶著手腕傷勢回歸母隊，原定以先發第三棒出戰的計畫生變，林岳平賽前特地向火腿陣營表達歉意。新庄則是向他請託，因為很多日本球迷特地來看「台灣隊長」，就算是代跑也好，希望能讓陳傑憲上場。林岳平也安排他在第五局代跑亮相，讓新庄感念在心。

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