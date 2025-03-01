火腿交流賽／新庄剛志的「金句」魅力 賽後一問一答總整理

日本職棒火腿鬥士隊來台進行交流賽，監督新庄剛志展現獨特魅力，除了華麗的進場方式外，第一場率隊以3：0擊敗統一獅隊後，賽後記者會上更是滿滿「金句」，希望幫忙介紹台灣好球員，還考慮明年在台灣Long Stay。

新庄剛志賽後記者會一問一答如下：

針對這場比賽的想法，火腿隊投打表現評價？

我在車上想了很多，關於入場的方式，是不是從空中降落下來？今天投手方面滿順利的，都有照預期在投球；打擊表現最精彩的是萬波中正，敲出他自己在今年賽季的第一發全壘打，有詢問過他，是瞄準直球，有擊中球心，萬波表現最好。

對統一獅隊印象？

看到投手在練習時，和一壘的默契配合，確實由下往上傳球，基本動作很不錯；統一打線不是身體趨前去擊球，而是把球帶到靠近身體才打出去，這部分做得很好。

關於陳傑憲

24號選手的人氣真的很驚訝，賽前總教練林岳平有來溝通，因為（陳傑憲）手不舒服所以陣容要對調，我跟總教練拜託，就算代跑也好讓他上場一次，這麼多日本球迷遠道而來，想讓他們看看台灣隊長的英姿，感謝總教練林岳平有遵守約定。另外，先發投手（梅賽斯）感覺好面熟，好像哪裡看過，後來才發現在日職投過。比賽過程有一半在看啦啦隊，已經迷上這個加油動作（比出「登峰造極」的加油姿勢）。

關於孫易磊

球質、球速都不錯，但或許第一次以穿上火腿隊球衣的方式回到台灣，想要有好表現，所以壓力上來，感覺有點緊張。

萬波中正、水谷瞬這類型球員的發揮對日本棒壇影響？

身為總教練，希望在火腿培養出好選手，送到美國職棒。萬波也有美國夢，包含水谷，都有這樣機會，會好好協助他們，把他們送到美國去。孫易磊也是一樣，火腿這邊會給予好好栽培，希望他能在火腿受益良多。基本上火腿球團是協助選手實現夢想，給予大力協助，如果台灣有不錯選手也請介紹給我。

火腿隊很受台灣球迷歡迎

火腿隊監督新庄剛志。記者余承翰／攝影

來台灣之前，有聽說我在台灣非常有人氣，來了之後發現，受到這麼熱烈歡迎應該是出生以來首次感受，考慮明年以後要不要來住在台灣，今天應該會去松山地區逛一下夜市，或許也會吃個飯。

穿西裝登場的想法？

有詢問過球團，火腿隊最受台灣矚目的是什麼？回答是「新庄劇場」。早點講嘛，我會設計更特別的東西，但太晚講，竭盡所能只能做到這樣。

未來到EsCon Field比賽還有特別想法？

我有一些想像，希望明年台灣球隊去EsCon Field比賽，這是我心中的想法，台灣球隊的機票錢我可以出。