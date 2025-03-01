火腿交流賽／先發獲新庄好評 孫易磊報告監督：不會緊張

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，今天首戰以3：0擊敗統一獅隊，先發投手孫易磊投1局無失分，還解決掉2位12強國手，總教練新庄剛志給予好評，孫易磊則認為能穿上火腿球衣在台灣投球的機會不多，「是非常好的回憶。」

孫易磊才剛結束經典賽資格賽中華隊的賽事，留在台灣與火腿隊會合，在今天再次站上台北大巨蛋投手球，雖然投出2次四壞保送，但1出局後、2人在壘的危機，先三振掉林安可，再讓潘傑楷敲出滾地球出局，再次展現化解危機的強心臟。

新庄剛志指出，孫易磊的球質、球速都不錯，「但或許第一次以穿上火腿隊球衣的方式回到台灣，想要有好表現，所以壓力上來，感覺有點緊張。」

北海道日本火腿鬥士隊今天在台北大巨蛋與統一獅進行交流賽，火腿隊先發投手孫易磊（左）投出2次保送，捕手伏見寅威（右）上前安撫。記者余承翰／攝影

孫易磊則表示，自己其實不會緊張，「場上思緒滿清晰，穿這件球衣在台灣丟球，這樣的機會生涯可能不會超過5次，是非常好的回憶。」

收到扛起首戰先發的任務，孫易磊表示，賽前就知道只有1局，教練也提醒自己機會難得，要好好享受，「今天身體還是有點疲勞，一開始變化球控球沒有很好，後來策略有變，一直丟直球，直球品質不錯，能夠有效壓制。」