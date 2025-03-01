火腿交流賽／「一半時間看啦啦隊」 新庄剛志想自費揪台球隊來艾司康

日本職棒火腿來台進行兩場交流賽，監督新庄剛志繼賽前記者會後，今天的賽後記者會再度金句連發，點評比賽內容到一半，還自爆其實有一半時間都在看啦啦隊。

火腿今天以3：0擊敗統一獅隊，新庄剛志賽後出席記者會，認真的點評比賽內容後，開始各種出乎意料的回答，「我剛剛一直在想那個先發投手很面熟，很像在哪裡看過。」他指的是曾在日職效力7年的梅賽斯（C. C. Mercedes），今年來到獅隊麾下。

「其實，比賽過程中有一半時間都在看啦啦隊。」新庄剛志一邊還原「登峰造極」的應援動作，邊笑說：「我已經迷上這個了。」

新庄剛志坦言，來之前就有聽說自己在台灣頗有人氣，但實際來了之後，還是覺得受到歡迎程度出乎意料，「出生以來第一次感受到這樣的熱烈歡迎，開始想是不是要來台灣定居。」還預告今天打算去逛饒河夜市。

新庄剛志也提到，這次來台灣比賽大圓滿，也開始期待是不是有機會明年換成台灣球隊到北海道艾司康球場交流，「台灣球隊要來的話，機票錢我出！」