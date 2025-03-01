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火腿交流賽／「很多人來看台灣隊長」 陳傑憲代跑因新庄剛志請託

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳傑憲代跑上場。記者余承翰／攝影
陳傑憲代跑上場。記者余承翰／攝影

陳傑憲帶著手腕傷勢回歸統一獅隊，原定出戰火腿隊擔任先發第三棒計畫生變，但今天仍在第5局代跑上場，其實是來自火腿監督新庄剛志的請託，他在賽後也特別感謝獅隊教頭林岳平遵守了約定。

獅隊今天以0：3不敵火腿，陳傑憲因手腕傷勢無法打、無法傳，從先發名單撤下，他在第5局接替挨觸身球的林岱安代跑上場，雖進占三壘，但還是無緣替獅隊跑回分數。

賽後談到讓陳傑憲代跑的調度，林岳平僅表示，「今天這種場合，還是希望陳傑憲不要缺席，球隊面臨落後，讓他來代跑，看能不能幫助球隊得到分數，最後也是落空。」

倒是新庄剛志透露更多幕後，「那個24號選手，人氣真的很驚人呢！」新庄表示，賽前獅隊有先來溝通，因為陳傑憲的手不舒服，所以先發名單必須調整，「我有和林岳平總教練拜託，因為很多日本球迷遠道而來，就是想看台灣隊長的表現，就算只是代跑也好，希望可以讓他上場一次，很感謝林岳平總教練有遵照約定。」

林岳平 火腿 陳傑憲

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