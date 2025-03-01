火腿交流賽／早說嘛！新庄剛志想過空降進場 來不及準備

最潮監督新庄剛志今天在台北大巨蛋上演「新庄劇場」，華麗的搭乘敞篷跑車進場，炒熱現場氣氛，不過賽後他說太晚知道台灣球迷很期待，「不然我會設計更特別的。」

新庄剛志在日職執教起，就常常安排特殊的出場方式，今天又是從右外野，搭乘敞篷跑車來到本壘後方，路途中他不僅揮手向觀眾致意，更以誇張的肢體動作帶動全場氣氛。

新庄剛志表示，今天來球場的路上，思考了很多入場的方式，「是不是從空中降落下來？」

不過最終只有穿上西裝、搭車進場，新庄剛志表示，有問過球團，火腿最受台灣球迷矚目的是什麼，結果回答是「新庄劇場」，新庄說：「早點講嘛！我會設計更特別的東西，但太晚講，竭盡所能只能做到這樣。」