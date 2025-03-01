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火腿交流賽／餅總看孫易磊危機時有球威 林安可：就被三振了…

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林安可遭到孫易磊三振。記者余承翰／攝影
林安可遭到孫易磊三振。記者余承翰／攝影

統一獅隊今天以0：3遭到日本職棒火腿隊完封，首局從孫易磊手中選到2保送，但缺乏適時一擊，總教練林岳平指出，孫易磊在關鍵時刻的投球還是有球威，「及時三振了安可。」讓同場出席記者會的林安可露出尷尬笑容。

兩隊今天都僅有5安打，火腿攻下3分，先是萬波中正第4局的兩分砲，第6局野村佑希的得點圈安打再進帳1分，獅隊則是全場分數掛蛋。

林岳平指出，球隊在前半段有攻勢，很可惜沒有適時一擊，投手群則是表現優異，唯有兩顆失投球造成掉分，成為勝負關鍵。

獅隊由梅賽斯（C. C. Mercedes）先發，投2局讓對手六上六下，林岳平先前忙於中華隊，今天自己也是第一次看他比賽，認為兩局內容看起來控球穩健；至於上周還是中華隊自家子弟兵、今天已變對手的孫易磊，他說：「易磊可能有點疲勞，控球上沒那麼精準，但決勝時還是有球威，及時三振安可。」

林安可在一旁聽了當場露出尷尬笑容，他表示，自己有看經典賽資格賽，知道孫易磊是很不錯、球速滿快的投手，「第一次遇到，自己沒把握好，就被三振了⋯。」

難得與日職一軍球隊交流的機會，獅隊啟用大量年輕選手面對今天一戰，林岳平解釋這場比賽相當於國際賽事，「很多年輕選手在這種場合比較少出賽機會，可能只有一個打席、一個play，希望能讓他們學習，也讓他們知道怎麼在這樣的失敗中怎樣去面對之後的比賽。」

中華隊 孫易磊 林岳平

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