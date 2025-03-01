日職／田中將大轉戰巨人「魔改造」 找回球速拚美日通算200勝

36歲日本名投田中將大今年休賽季1年合約轉戰讀賣巨人，引發巨大關注；據傳，他的年薪推估為1億6千萬日圓，另有激勵獎金，這價碼是樂天球團的3倍 之多。上賽季一勝難求的田中將大也期盼能在巨人軍找回身手。

日媒《Full-Count》報導，田中將大目前正在宮崎訓練營與著名投球教練久保康生攜手進行投球動作的「魔改造」，期望找回往日球速，進一步挑戰美國與日本職棒通算200勝的重要里程碑。

<<オープン戦>>

巨人🆚 ロッテ

1回表

🎦巨人先発 田中将大投手 無失点！

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在2月24日巨人與羅德的熱身賽中，田中將大首次以巨人球員身份亮相，先發主投1局無失分的表現，最快球速達145公里。

先前在大聯盟效力的高橋尚成，在他個人YouTube頻道也評論道，田中將大的「魔改造」正走在成功的道路上。

「我認為這次田中將大的改造非常棒，他投球的角度變得更好，打者會更難擊中球。」高橋尚成說。

高橋尚成認為，田中將大的球速還可以更快。「我相信到了正式比賽他將能更加全力以赴，球速有望超越150公里，有助於提升他的奪勝競爭力。」

【巨人春季キャンプ】

第1クール3日目



🎦田中将大投手

ブルペン投球⚾️



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對於田中將大的改造，久保康生教練表示：「我們著重於提高他的投球點，讓投球點能更往前一些，這樣不僅能增加球的下墜角度，還能讓打者難以判斷球路。看著他的改造成果，我們有理由相信他會恢復到最佳狀態。」

田中將大在大聯盟洋基期間累積拿下78勝，效力日職樂天則累積119勝，合計197勝。