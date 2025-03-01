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火腿交流賽／中文說謝謝！萬波中正開轟：因為球迷應援熱情

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
北海道日本火腿鬥士隊今天在台北大巨蛋與統一獅進行交流賽，火腿隊萬波中正4局下敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
北海道日本火腿鬥士隊今天在台北大巨蛋與統一獅進行交流賽，火腿隊萬波中正4局下敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

日本職棒火腿隊來台的兩場交流賽，首戰以3：0完封統一獅隊，剛果、日本混血的萬波中正敲出關鍵兩分砲，他在賽後也以中文向球迷打招呼，希望未來能夠多多進場，「讓氣氛變得更加熱烈吧！」

因為姓名關係，萬波中正在台灣有不少球迷認識，「萬波」撞名知名手搖飲店，「中正」則與前總統蔣中正相同，而他也秀出在日職18轟的實力，今天在4局下以一發2分砲突破當時0：0的僵局，7局下又敲出二壘安打，全場3打數2安打、2打點。

賽後站上英雄訪問的舞台，萬波中正以中文向全場球迷說「謝謝」，隨後對於今天能夠有好表現，也歸功球迷，「第一次在大巨蛋比賽，看到很多觀眾進場，應援很熱情，無形中自己的鬥志、拚勁也很高昂，所以才有好表現。」

萬波中正也再次以中文說出「謝謝大家來球場」，隨後以日文表示，今天這場比賽，無論台灣、日本球迷都很棒，「希望大家多多進場，把氣氛炒熱起來。」

從加藤貴之手中敲出二壘安打的林安可也接受賽後訪問，他表示，很感謝火腿隊來到台灣交流，這是過去不常有的機會，也剛好測試自己能否跟他們競爭，「這是很棒的經驗，這場比賽展現出春訓的訓練，驗收成果。」

火腿 統一獅

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