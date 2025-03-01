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火腿交流賽／孫易磊1局無失分 萬波中正兩分砲平定統一獅

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
孫易磊先發1局無失分，有2次保送、1次三振。記者余承翰／攝影
孫易磊先發1局無失分，有2次保送、1次三振。記者余承翰／攝影

日本職棒火腿隊前進台北大巨蛋進行兩場交流賽，今天首戰旗開得勝，面對中華職棒統一獅隊，靠4局下萬波中正的兩分砲轟破僵局，終場以3：0完封獅隊。

獅隊由洋投梅賽斯（C. C. Mercedes）先發，投2局讓對手六上六下，高塩將樹接手1局無失分；姚杰宏第4局登板，火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）掃向右外野，林安可滑接不成讓這球滾到後面形成一支二壘打，萬波中正補上兩分砲。

萬波中正第4局敲出兩分砲。記者余承翰／攝影
萬波中正第4局敲出兩分砲。記者余承翰／攝影

火腿由「台灣至寶」孫易磊先發1局無失分，有2次保送、1次三振，加藤貴之接手3局，被敲2安打、無失分。

兩隊安打都不多，火腿直到第6局面對左投林子崴才再有突破，野村祐希在二壘有人時敲安，送回火腿的第3分。

火腿全場5安打攻下3分，獅隊也是5安打但分數掛蛋，隊長陳傑憲因手腕傷情能跑、但不能打也不能傳，從先發名單撤下，在第5局林岱安挨觸身球後代跑。

火腿 陳傑憲

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