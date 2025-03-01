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中職／再補強！禹洙漢加盟樂天女孩 還有神秘韓援河智苑？

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中職／再補強！禹洙漢加盟樂天女孩 還有神秘韓援河智苑？

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
Rakuten Girls今天再宣布「韓華最正啦啦隊」禹洙漢加盟。圖／Rakuten Girls提供
Rakuten Girls今天再宣布「韓華最正啦啦隊」禹洙漢加盟。圖／Rakuten Girls提供

繼「啦啦隊女王」廉世彬之後，Rakuten Girls今天再宣布「韓華最正啦啦隊」禹洙漢加盟，樂天桃猿隊應援行列不斷補強。

Rakuten Girls今天歡迎禹洙漢的加入，「辣年糕趴的約定成真！她將正式站上桃猿應援舞台，讓10號隊友們再次心動。」

禹洙漢曾在2023年來到台灣參加樂天桃猿「辣年糕趴」，去年道奇隊在南韓的海外開幕戰，禹洙漢也以「道奇女孩」身分上台應援，兩次亮相都受到台灣球迷關注，如今也將來台灣獻技。

Rakuten Girls的歡迎文末段，也暗示還有成員「韓援陣容升級，準備好迎接最強應援陣容了嗎？」而外傳樂天桃猿隊除了近期宣布的這2位韓援外，河智苑也有望加入。

啦啦隊 樂天桃猿 道奇

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