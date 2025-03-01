中職／再補強！禹洙漢加盟樂天女孩 還有神秘韓援河智苑？
繼「啦啦隊女王」廉世彬之後，Rakuten Girls今天再宣布「韓華最正啦啦隊」禹洙漢加盟，樂天桃猿隊應援行列不斷補強。
Rakuten Girls今天歡迎禹洙漢的加入，「辣年糕趴的約定成真！她將正式站上桃猿應援舞台，讓10號隊友們再次心動。」
禹洙漢曾在2023年來到台灣參加樂天桃猿「辣年糕趴」，去年道奇隊在南韓的海外開幕戰，禹洙漢也以「道奇女孩」身分上台應援，兩次亮相都受到台灣球迷關注，如今也將來台灣獻技。
Rakuten Girls的歡迎文末段，也暗示還有成員「韓援陣容升級，準備好迎接最強應援陣容了嗎？」而外傳樂天桃猿隊除了近期宣布的這2位韓援外，河智苑也有望加入。
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言