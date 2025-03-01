火腿交流賽／最潮監督新庄剛志 大巨蛋華麗進場讓林岳平笑了

最潮監督新庄剛志來到台北大巨蛋，延續華麗演出風格，搭乘敞篷跑車進場，穿著一身勁黑西裝站在車上高舉雙臂時，現場無論台灣或火腿隊的球迷全都高聲歡呼，瞬間炒熱氣氛，就連統一獅隊總教練林岳平看到也忍不住笑出來。

日本職棒火腿隊今天與中華職棒統一獅隊交手，賽前介紹球員時，現場就有燈光秀搭配煙火秀，外加全場觀眾手燈閃爍不已，頗有娛樂氛圍。

而外界最期待的新庄剛志登場也排在壓軸，在介紹完火腿隊球員後，只見燈光集中到右外野，新庄剛志搭乘敞篷跑車從外野來到本壘後方，路途中他不僅揮手向觀眾致意，更以誇張的肢體動作帶動全場氣氛。

這對新庄剛志來說是本色演出，過去就曾搭乘超級跑車出場，2022年他更是騎乘一輛能在空中懸浮的「飛天摩托車」進場。

日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影

日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影