快訊

薛凱琪昔談方大同：神送我的禮物　網看2人「戀人未滿」：難以想像她心情

中職／再補強！禹洙漢加盟樂天女孩 還有神秘韓援河智苑？

方大同離世「IG最後發文」溫柔得讓人心痛！遺留在世上的最後一首歌說出心裡話

聽新聞
0:00 / 0:00

火腿交流賽／最潮監督新庄剛志 大巨蛋華麗進場讓林岳平笑了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影
日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影

最潮監督新庄剛志來到台北大巨蛋，延續華麗演出風格，搭乘敞篷跑車進場，穿著一身勁黑西裝站在車上高舉雙臂時，現場無論台灣或火腿隊的球迷全都高聲歡呼，瞬間炒熱氣氛，就連統一獅隊總教練林岳平看到也忍不住笑出來。

日本職棒火腿隊今天與中華職棒統一獅隊交手，賽前介紹球員時，現場就有燈光秀搭配煙火秀，外加全場觀眾手燈閃爍不已，頗有娛樂氛圍。

而外界最期待的新庄剛志登場也排在壓軸，在介紹完火腿隊球員後，只見燈光集中到右外野，新庄剛志搭乘敞篷跑車從外野來到本壘後方，路途中他不僅揮手向觀眾致意，更以誇張的肢體動作帶動全場氣氛。

這對新庄剛志來說是本色演出，過去就曾搭乘超級跑車出場，2022年他更是騎乘一輛能在空中懸浮的「飛天摩托車」進場。

日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影
日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影

日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影
日本職棒火腿隊監督新庄剛志在台北大巨蛋搭乘敞篷跑車華麗進場。記者余承翰／攝影

日本職棒火腿隊與統一獅隊交手，賽前兩隊應援團Fighters Girl、Uni-Girls合力表演。記者余承翰／攝影
日本職棒火腿隊與統一獅隊交手，賽前兩隊應援團Fighters Girl、Uni-Girls合力表演。記者余承翰／攝影

新庄剛志 火腿 統一獅

延伸閱讀

經典賽／關鍵戰觸擊又打反方向 陳傑憲透露對尼加拉瓜就受傷

火腿交流賽／評孫易磊的球剛猛 餅總沒把握獅隊打者揮不揮得到

經典賽／1月底就知道古林不打 餅總還原附加賽滿手好牌其實有操盤

火腿交流賽／陳傑憲手腕傷確定缺陣 餅總：只能當吉祥物

相關新聞

火腿交流賽／最潮監督新庄剛志 大巨蛋華麗進場讓林岳平笑了

最潮監督新庄剛志來到台北大巨蛋，延續華麗演出風格，搭乘敞篷跑車進場，穿著一身勁黑西裝站在車上高舉雙臂時，現場無論台灣或火...

火腿交流賽／孫易磊秀出潛力 栗山英樹拿大谷培育計畫比喻

孫易磊在經典賽資格賽的好表現讓日職火腿隊眼睛一亮，不僅總教練新庄剛志讚譽有佳，首席棒球總管栗山英樹更以大谷翔平計畫為例，...

火腿交流賽／不只王威晨警戒的晴空塔魔球 伊藤大海預告1新球路

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，明天推出伊藤大海面對中信兄弟隊，而兄弟隊長王威晨日前指名警戒他一顆慢速大曲「魔球」，伊藤大...

中職／看台灣新生代火球男輩出 前代火球男陳韻文點出3原因

世界棒球經典賽資格賽中華隊新生代火球男輩出，前代火球男陳韻文看這批小老弟，注意到身體素質更好，加上運科輔助、個人管理的重...

中職／再補強！禹洙漢加盟樂天女孩 還有神秘韓援河智苑？

繼「啦啦隊女王」廉世彬之後，Rakuten Girls今天再宣布「韓華最正啦啦隊」禹洙漢加盟，樂天桃猿隊應援行列不斷補強...

中職／林安可看WBCQ壓力完全不同 正賽若有機會當然想打

統一獅隊重砲林安可今年再簽一紙3年複數年合約，今年起逐年月薪56萬元、60萬元、64萬元，對於自由球員直言距離還遠，現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。