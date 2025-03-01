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火腿交流賽／不只王威晨警戒的晴空塔魔球 伊藤大海預告1新球路
日本職棒火腿隊來台進行交流賽，明天推出伊藤大海面對中信兄弟隊，而兄弟隊長王威晨日前指名警戒他一顆慢速大曲「魔球」，伊藤大海今天回應，有機會當然會用，還預告有一顆全新球種，「明天至少會投一球！」
火腿交流賽日前舉辦記者會，當時王威晨在記者會上表示，伊藤是世界知名選手，會做好情蒐、好好面對他，也提前解析對他的觀察，除了超過150公里球速，還有一顆140公里以上的快速指叉球，加上還有一顆超慢速、拋物線超高的「晴空塔魔球」。
伊藤大海對此表示，那是自己的武器球，有機會當然會拿出來用，「今年還有多學了一個新球路，明天至少會投一球。」
面對與兄弟一戰，伊藤大海表示，沒有看過太多比賽影片，但與其研究對手，更想享受與不同隊伍之間的對戰。
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