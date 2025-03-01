中職／看台灣新生代火球男輩出 前代火球男陳韻文點出3原因

世界棒球經典賽資格賽中華隊新生代火球男輩出，前代火球男陳韻文看這批小老弟，注意到身體素質更好，加上運科輔助、個人管理的重視，29歲的他說：「我也需要不斷繼續努力。」

陳韻文在此次資格賽出賽2場，合計1.2局被敲5安打、2保送，丟掉3分，防禦率高達16.20。

談到這次比賽，陳韻文也坦言：「內容不盡理想，這是我必須繼續努力的地方，把缺失、缺點一一改善。」他說最大罩門還是控球，被問到是否因為提早開機影響，他說：「這不是藉口，單純是個人能力不盡理想。」

中華隊近年新生代投手投出不少亮點，這回也不例外，不只球迷原本就熟悉的中職投手，還有孫易磊、林維恩、莊陳仲敖、陳柏毓等旅外投手，都讓中華隊看見未來國家隊投手陣容雛形。陳韻文也說，這次看到很多年輕投手都令人留下深刻印象，尤其是旅外投手，「不管是對戰策略、臨場反應，都是我需要學習的地方。」

結束資格賽任務，陳韻文今天隨統一獅隊參戰火腿交流賽，他透露早在資格賽之前，已經收到通知這場比賽會上場，今天也按照原定計畫準備出賽。點名清宮幸太郎、萬波中正及火腿洋砲都是需要注意的打者，「有時候邊吃早餐都邊看他們影片。」