中職／林安可看WBCQ壓力完全不同 正賽若有機會當然想打

統一獅隊重砲林安可今年再簽一紙3年複數年合約，今年起逐年月薪56萬元、60萬元、64萬元，對於自由球員直言距離還遠，現在還不到想這件事的時候，把球打好、有價值才能提。

林安可去年出賽118場，以打擊率2成57敲出105支安打、20轟、93分打點，凶猛長打砲火成為獅隊攻擊重心，球隊予以簽訂3年複數年約，合約總值2160萬元。

林安可表示，自己並沒有設定要簽幾年，交給經紀人洽談合約，「經紀人那邊會和我討論，哪個方向對我比較有保障。」簽下三年合約，他認為對自己並無不同，「每天就是該做的事情都是要做好，每天都要進步，不會有因此鬆懈，我負責打好球，經紀人負責談約。」

這個冬天迎接FA大年，重磅合約一張接一張，林安可對此直言自己距離FA還很久，現在還不會去想，「有價值才能提，打好自己的球，剩下的事交給經紀人去煩惱。」林安可為今年設下3項目標，首先是差距M11的生涯100轟希望可以盡快達成，再來就是身體健康、球隊總冠軍。

他在去年跟隨12強中華隊奪冠，以觀眾身分看經典賽資格賽，坦言壓力完全不一樣，「一個是爭冠、一個是輸了就什麼都沒有。」對於明年的正賽，他表態：「有機會當然想打。」