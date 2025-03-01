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火腿交流賽／教練團有亮點 潘威倫、高國輝「一日火腿」助陣

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
本職棒火腿隊來台灣進行兩場交流賽，有兩位「一日火腿」助陣，今天潘威倫、明天高國輝(圖)將分別擔任一日客座教練。 圖／富邦悍將隊提供(資料照)
本職棒火腿隊來台灣進行兩場交流賽，有兩位「一日火腿」助陣，今天潘威倫、明天高國輝(圖)將分別擔任一日客座教練。 圖／富邦悍將隊提供(資料照)

日本職棒火腿隊來台灣進行兩場交流賽，有兩位「一日火腿」助陣，今天潘威倫、明天高國輝將分別擔任一日客座教練，今天潘威倫將身披火腿戰袍出戰統一獅隊，為比賽增添醍醐味。

潘威倫今天身穿火腿練習衣趴趴走，台灣媒體想找人一度不知道要洽詢火腿公關或統一公關，最終是由火腿公關安排他受訪。

潘威倫近期前往火腿見習，今天再以一日客座教練助陣火腿，他表示，「這也是這次學習的一部分，剛好難得有這個機會。」他說在火腿待一個月左右，主要看日職不同的訓練方式、對選手的養成，也看到孫易磊前往日職一年，身體素質已有很大提升，對於日職的訓練環境直言「確實滿驚豔。」

至於古林睿煬的傷勢，潘威倫表示，自己也是過去後才知道，但還好不嚴重，也看到火腿球團對他的重視，「希望看到他有一個好的開始，調整順利。」

日職 潘威倫 火腿

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