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火腿交流賽／跟台灣投手有緣 伏見寅威與古林感情增溫
捕手伏見寅威過去效力歐力士隊曾接過張奕的球，加入火腿隊後在今年春訓蹲捕時大讚古林睿煬的直球，今天更要在交流賽首戰先發，接補孫易磊的球，跟台灣選手十分有緣。
日本職棒火腿隊來台與統一獅隊、中信兄弟隊舉行兩場交流賽，今天推出孫易磊先發，由於春訓分組不同，伏見寅威表示，自己還沒接過孫易磊的球，但今天會好好溝通，也知道孫易磊是經典賽資格賽的國手，「他有很好的快速球，希望有好的搭配。」
古林睿煬19日牛棚練球時曾與伏見寅威搭配，「沒看過球上竄那麼多的投手。」伏見寅威表示，而兩人因休息室就坐在隔壁，彼此會互相打招呼，也因此開啟許多對話，感情逐漸增溫。
第一次來到台北大巨蛋，伏見寅威認為空間感滿不一樣，是非常好的球場，也特別點出感受到台灣球迷的友善、親切，「因為前面的前輩、學長有很好的交流，才會有現在的感受，希望這次交流賽也能夠有好的延續。」
北海道出身的伏見寅威也向台灣球迷呼籲，能夠多來北海道旅遊、看火腿隊的比賽，「雖然冬天比較冷，但是夏天很涼爽，螃蟹也很好吃，還有很多景點，希望大家多多來北海道。」
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