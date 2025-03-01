火腿交流賽／孫易磊秀出潛力 栗山英樹拿大谷培育計畫比喻

孫易磊在經典賽資格賽的好表現讓日職火腿隊眼睛一亮，不僅總教練新庄剛志讚譽有佳，首席棒球總管栗山英樹更以大谷翔平計畫為例，分析球隊對孫易磊的期待，而這場國際賽對他的棒球人生來說是很大轉捩點。

孫易磊在2023年10月與火腿隊簽下4年育成合約，經典賽資格賽返台加入中華隊，在附加賽對西班牙隊中繼登板，演出滿壘霸氣拆彈，總計投1.2局無失分，新庄剛志日前表示，孫易磊展現出自己的強心臟，「想要他來投第8局，應該會非常有趣。」

栗山英樹則透露，當初球團在評估孫易磊加入中華隊時，也有過考量，「會擔心他的發展、身體狀況，來資格賽會是在國際賽向前跨一大步？還是受挫而退了一步？」

「結果看來，表現很出色、很精彩。」栗山英樹直言：「這是改變他火腿鬥士隊人生的關鍵。」

栗山英樹表示，球團對於孫易磊有擬訂一系列的發展計畫，「就像當年大谷翔平一樣。」但也會依據表現調整，就像當年大谷的計畫時程很長，但因大谷自我要求高，成長得比計畫中更快，「易磊在這次國際賽讓我們看到他的潛力，我們會根據每個階段去改變。」

栗山英樹也理解，台灣球迷因為孫易磊的表現，會期待趕快在一軍看到他出現，「不過像是古林睿煬、孫易磊都是很有潛力的選手，教練團要更小心翼翼，我們希望他們能在火腿隊投得很長久，所以不會急於一時，而要更謹慎去安排。」