棒球／談北部挖角 台南傳統名校南英商工佟百勝更重視這事

台南南英商工棒球隊是傳統棒球名校，在老教頭陳献榮退休後，去年由曾在日本打球的佟百勝回到母校接掌總教練，佟百勝說，北部學校挖角選手已是常態，但校方全力支持棒球隊，以公費方式減輕家長和選手的負擔，南英培養出像郭泓志等棒球好手，也常回到母校關心及指導學弟，棒球是高道德運動，會以培養選手品性及正確心態來爭取家長和學生信任。

南英棒球隊選手大多來自台南市建興國中、安順國中、金城國中、歸仁國中及民德國中等校，讓台南棒球選手得以銜接，目前招攬選手對內除面臨善化高中及台南海事，競爭國中畢業傑出的選手，尤其是投手也受到北部縣市來挖角影響直接也影響高中端球隊的實力，目前南英棒球實力約列在中段。

「挖角頂尖棒球選手在高中生已是長年的現象！」佟百勝說，南部資源本來就比不上北部，且到高中後學生也會依照其想要的發展方向，比如投手、打擊可發揮、同儕氣氛或球隊風格等選擇想就讀學校，但他認為與其挖角選手，「主要是怎麼訓練選手才是更重要的。」

33歲的佟百勝出生台南，因父親也是棒球教練，從小的玩具就是棒球，耳濡目染之下開始打棒球，從3級棒球一路打上來，也是南英棒球隊老教頭陳献榮子弟兵，佟百勝從日本回國後一度在台南市成棒隊打球，2年前在陳献榮引薦下，先接投手教練2年，去年4月左右接下總教練。

台南市南英商工棒球隊是傳統棒球名校，培養出郭泓志等好手。圖／取自南英商工棒球隊粉專

佟百勝說，在南英求學或後來在外面打球，一路受到陳献榮教練的照顧，也基於回饋母校的心情接下總教練，陳献榮帶兵時重視品格教育，他同樣這樣要求選手，比賽打出成績固然重要，但更重要的是在南英3年要真正學到東西，「把球隊風氣帶好也是讓家長放心把孩子交給南英」。

台南市體育局表示，北部挖角的棒球學校，主要是後來選手可以上職棒的選手多，家長的意願比較高，同時南部球隊缺乏企業的長遠贊助，職業球團未能對基層三級球隊的贊助，光靠市府的資源無法滿足球隊需求，發展受到影響。

中華隊12強棒球賽奪冠，經典賽資格賽晉級，全台再掀棒球熱潮，加上亞太國際棒球訓練中心完工啟用後， 家長感受到有更新棒球場設備等的用心，對爭取學生留在台南意願就會提高。