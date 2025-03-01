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棄學業為了贏 專家：訓練太畸形

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華王思慧江婉儀／連線報導
鶯歌工商棒球隊教練王傳家。中央社
鶯歌工商棒球隊教練王傳家。中央社

鶯歌工商棒球隊教練王傳家表示，台灣棒球發展某種程度上相當「畸形」，選手從小投身棒球訓練，但棒球以外的課業、興趣甚至社會觀念都有所欠缺，不少頂尖選手結束華麗的職業生涯就默默消失，無法進入職業的二線選手更容易變成社會底層，讓人看了很難過。

王傳家認為，把棒球選手培養成社會的一分子非常重要，「國外的選手讓社會尊敬，台灣也應該朝這方向努力」；透過學科術科並重、全人教育等方式，讓棒球選手擁有其他的知識、技能與正確的社會觀念。要做到這點，各縣市、各級學校的基層培育不可或缺。

王傳家指出，基層棒球的培育與區域均衡發展直接相關，但有二個問題需要解決；一是各縣市政府投入不一，如雙北、桃園政府規定，各球隊必須有專門教練，其他縣市則未必，造成競爭力落差；第二是觀念，傳統體育觀念「贏家至上」，選手自然更傾向加入強隊。

王傳家表示，各縣市應重新審視投入的資源是否足夠，除了選手的食宿、比賽和訓練費用，教練也很重要，非專任的棒球隊教練要兼任其他工作，薪資待遇也不理想，憑藉對棒球的熱愛堅持站在一線，並非長久之計，現實應該要回應這分熱愛。

王傳家苦笑說，「台灣選手對於贏的壓力太大了」，為了贏，選手可以放棄課業，放棄與家人相處的時間，部分學校則用公費或高額獎學金吸引頂尖選手，也是為了「贏」，無形間卻塑造出「利益交換」的棒球價值觀；觀念最難改變，也與社會風氣有關，這部分恐還有很長的路要走。

教練 職業 薪資

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