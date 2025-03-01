聽新聞
0:00 / 0:00

花東棒球隊 解散是常態

聯合報／ 記者王燕華陳敬丰王思慧／連線報導
全台再掀棒球熱潮，但基層棒球卻面臨人才外流及離開球場的困境，讓「國球」發展埋下隱憂。圖／花蓮三民國中提供
全台再掀棒球熱潮，但基層棒球卻面臨人才外流及離開球場的困境，讓「國球」發展埋下隱憂。圖／花蓮三民國中提供

東部是體育才人搖籃，但在少子化生源不足、人才持續外流下，棒球隊解散成常態，例如，花蓮太巴塱國小位於花蓮中區光復鄉，少子化問題嚴重，全隊十九名球員，高年級才五個人，中年級十二人，低年級剩兩人，面臨斷層危機。

台東德高、錦屏、安朔、太平四所國小及大王、賓茂二國中等棒球隊已解散；曾旅美、現正效力富邦悍將江少慶母校花蓮豐濱國小棒球隊也消失；有百年輝煌校史、培育王光輝、黃忠義等名將的太巴塱國小因球員太少改打軟式棒球。

太巴塱國小少棒隊教練陳智培說，比賽只能湊高、中年級組隊，但中年級入隊時間短，球技還需磨練，遇到水準整齊的隊伍只能挨打；考量混齡組隊，改打較不易受傷的軟式棒球，仍因資源不足、設備欠缺相當艱困。

花蓮縣玉里鎮三民國中棒球隊重視品格，不少外縣市學生來就讀，生源不是問題，但為支應球隊訓練、比賽所需，校方須努力找資源，也擔心球員的學力。

部分跨區到三民國中的學生，認識不到六百個字。林國源說，台灣脫盲標準是一千六百個字，六百字是小一、小二的水準。校方曾向體育署反映，希望出錢編適合小球員的輔助學習教材，卻胎死腹中，只好自己找錢開發。

「他們是被系統傷害的孩子。」林國源說，這不是孩子的責任，基層棒球最大問題是體育署沒有把學生球員當學生看，對於因為練球、比賽在課堂學習不感興趣或學力掉隊的孩子如何補救，體育署應負起責任，否則僅百分之二球員能進中職，其他百分之九十八該怎麼辦？

富邦悍將 少子化 江少慶 王光輝 花蓮 體育

延伸閱讀

黃國昌挨批刪預算蹭棒球 民眾黨：合理監督體育署官員

中華隊經典賽資格賽輸球…藍白刪預算害的？名嘴說真相：不是笨就是壞

經典賽／中信銀行邀400小將進場 為中華隊賣力應援

棒球／重現KANO棒球決戰 嘉大勝日本中京大學

相關新聞

基層球員流失 棒球發展埋隱憂

中華隊十二強棒球賽奪冠，經典賽資格賽也晉級，全台再掀棒球熱潮，但基層棒球卻面臨人才外流及離開球場的困境，讓「國球」發展埋...

花東棒球隊 解散是常態

東部是體育才人搖籃，但在少子化生源不足、人才持續外流下，棒球隊解散成常態，例如，花蓮太巴塱國小位於花蓮中區光復鄉，少子化...

棄學業為了贏 專家：訓練太畸形

鶯歌工商棒球隊教練王傳家表示，台灣棒球發展某種程度上相當「畸形」，選手從小投身棒球訓練，但棒球以外的課業、興趣甚至社會觀...

轉學花蓮玉里 曾頌恩磨出成績

基層棒球面臨人才外流、斷層問題，在資源不足情況下，過去的棒球名校光環逐漸褪色，校方及棒球界人士說，現實條件確實讓人才容易...

帶孩子逐棒球夢 張志強更重品格

東部棒球人才往北部流動或離開球場，所幸仍有退役職棒選手返鄉執教，成為培植基層棒球的重要推手。花蓮縣現有劉義傳、吳佳榮、陽...

火腿交流賽／評孫易磊的球剛猛 餅總沒把握獅隊打者揮不揮得到

火腿交流賽明、後天在台北大巨蛋登場，首戰派出「台灣至寶」孫易磊面對統一獅隊，獅隊教頭林岳平賽前談到對戰孫易磊，先開口示弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。