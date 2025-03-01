花東棒球隊 解散是常態

東部是體育才人搖籃，但在少子化生源不足、人才持續外流下，棒球隊解散成常態，例如，花蓮太巴塱國小位於花蓮中區光復鄉，少子化問題嚴重，全隊十九名球員，高年級才五個人，中年級十二人，低年級剩兩人，面臨斷層危機。

台東德高、錦屏、安朔、太平四所國小及大王、賓茂二國中等棒球隊已解散；曾旅美、現正效力富邦悍將的江少慶母校花蓮豐濱國小棒球隊也消失；有百年輝煌校史、培育王光輝、黃忠義等名將的太巴塱國小因球員太少改打軟式棒球。

太巴塱國小少棒隊教練陳智培說，比賽只能湊高、中年級組隊，但中年級入隊時間短，球技還需磨練，遇到水準整齊的隊伍只能挨打；考量混齡組隊，改打較不易受傷的軟式棒球，仍因資源不足、設備欠缺相當艱困。

花蓮縣玉里鎮三民國中棒球隊重視品格，不少外縣市學生來就讀，生源不是問題，但為支應球隊訓練、比賽所需，校方須努力找資源，也擔心球員的學力。

部分跨區到三民國中的學生，認識不到六百個字。林國源說，台灣脫盲標準是一千六百個字，六百字是小一、小二的水準。校方曾向體育署反映，希望出錢編適合小球員的輔助學習教材，卻胎死腹中，只好自己找錢開發。

「他們是被系統傷害的孩子。」林國源說，這不是孩子的責任，基層棒球最大問題是體育署沒有把學生球員當學生看，對於因為練球、比賽在課堂學習不感興趣或學力掉隊的孩子如何補救，體育署應負起責任，否則僅百分之二球員能進中職，其他百分之九十八該怎麼辦？