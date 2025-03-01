帶孩子逐棒球夢 張志強更重品格

東部棒球人才往北部流動或離開球場，所幸仍有退役職棒選手返鄉執教，成為培植基層棒球的重要推手。花蓮縣現有劉義傳、吳佳榮、陽東益、張志強四名職棒退役球星教練，幫助偏鄉孩子在棒球路上發光發熱，追逐打職棒翻轉人生的夢想。

花蓮玉里三民國中位處偏鄉，曾效力統一獅、綽號「張班長」的張志強，從職棒退下後，十年前來到三民國中帶領棒球隊。他發現不少有天賦的部落好手受到外界影響，不是誤入歧途，就是為了生計放棄棒球，覺得可惜，立下到偏鄉執教心願。

三民國中重視球員品格與紀律，違反隊規、校規，或考試不及格一律禁賽，更不因隊上王牌就手軟。二○二○年張志強率隊打關懷盃，刻意不帶當時的主將兼第四棒何品室融，就因他「課堂態度表現不佳」，何品室融給張志強帶了三年後升上穀保家商，去年中職季中選秀獲樂天桃猿第二指名。

也從統一獅退休的陽東益回到花蓮化仁國中任教，非常要求基本功，看到球員動作缺點立刻提醒。他常告訴球員要有耐心，「基本功練好才有機會贏得比賽」。