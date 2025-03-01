轉學花蓮玉里 曾頌恩磨出成績

基層棒球面臨人才外流、斷層問題，在資源不足情況下，過去的棒球名校光環逐漸褪色，校方及棒球界人士說，現實條件確實讓人才容易外流，但留下來當二線選手不見得不好，反而因為多了上場打球的機會，成績與實力比去了名校的選手還要好。

十二強國手黃恩賜是花蓮瑞穗鄉的阿美族人，從富源國小到玉里高中，憑藉努力有好表現，順利打進中華職棒、站上國際。

「肯練一定有舞台。」花蓮縣體育會棒球委員會主委曾瑋亮舉中信兄弟隊外野手曾頌恩為例，當初曾沒有上場機會，才轉學到花蓮玉里高中，遇到當時的總教練王光輝，成為棒球生涯轉捩點，花蓮要找的就是像曾這種「砂礫中的珍珠」。

羅東高工是宜蘭新興的棒球強校，也是宜蘭唯一的高中甲組棒球隊。校長廖俊仁表示，這幾年棒球隊在全國各盃賽取得不錯成績，也逐漸得到家長信任，願意讓孩子留在家鄉打棒球。

廖俊仁說，留住選手的關鍵是經濟因素，羅工六年前起獲民間贊助，棒球隊選手的訓練、伙食、住宿等一切費用全免。但名校光環還是很有吸引力，近年有些國中頂尖選手到外縣市名校未必能先發，留在宜蘭的二線選手有更多上場機會，結果去不了名校的選手反而在成績與實力都後來居上；這現象也讓愈來愈多人願意留下來。

台南南英商工曾培養很多棒球好手，目前實力約在中段。總教練佟百勝說，南部資源本來就比不上北部，重點是要怎麼訓練選手。台南市即將啟用亞太國際棒球訓練中心，市府體育局表示，有新棒球場，對爭取學生留在台南意願就會提高，而南部球隊缺乏企業的長期贊助，職業球團未能贊助基層三級球隊，光靠市府的資源無法滿足球隊需求。