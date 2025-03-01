基層球員流失 棒球發展埋隱憂

吸引好手 棒球名校如何留才 製表／地方社會中心 中華隊十二強棒球賽奪冠，經典賽資格賽也晉級，全台再掀棒球熱潮，但基層棒球卻面臨人才外流及離開球場的困境，讓「國球」發展埋下隱憂。

桃園體系完整 穀保給獎勵

宜蘭、花蓮和台東縣府統計，國中小學棒球選手每年畢業生外流至外縣市的比率介於百分之廿至七十之間，幅度很大。花蓮縣體育會棒球委員會主委曾瑋亮表示，當下新北穀保家商、桃園平鎮高中已成兩大棒球名校，用好條件吸引優異的選手就讀。

穀保家商校長嚴英哲說，學校用特招考試招募學生，教練也會鼓勵優秀學生來報考，也有免費食宿、校隊拿下全國賽前三名給獎勵金等獎勵辦法吸引好手。平鎮高中棒球隊教練藍文成說，桃園靠完整的三級學生基層棒球體系，從少棒到青棒培育球員，打造棒球重鎮，別的縣市沒有桃園這麼好的制度。

反觀早年棒球王國台東，有教練感嘆，政府一直說要建構四級棒球制度銜接職棒，卻做得不倫不類，許多縣市球員升學出現斷層，運氣好的到他鄉發展，運氣不好的就此離開棒球，一邊「流動」一邊「流失」，台灣的棒球發展潛藏危機。

盤點這次十二強表現耀眼球員，林立來自花蓮，但三級棒球與大學時代都在桃園養成；宜蘭的岳東華高中時北漂新北穀保家商；林昱珉等台東子弟，也在國中畢業後走出，所幸他們都還在棒球界效力。

校內競爭激烈 上場機會少

今年加盟美國職棒舊金山巨人隊的陽念希，在花蓮讀完國中後即北漂平鎮高中，他認為到平鎮打球的環境相當有競爭力，讓自己更進步，不管在哪裡打球「努力是靠自己，不是靠別人。」

曾瑋亮表示，穀保家商、平鎮高中內部競爭激烈，表現優異就容易被球探與球團看見，當上國手、進軍職棒機率更高，但全台棒球好手統統往平鎮、穀保擠，人才太多反而沒有上場機會，曾聽名校的一壘手感嘆一直上不了場，只因「前面有六個學長在等」。

台東球界人士直言，台東的高中棒球學校只有台東體中，體中招收量能無法完全承接國中端，加上外縣市學校用更好的條件挖角，多數家長都會讓孩子到外發展。

宜蘭縣體育會棒球委員會總幹事蔡慶裕指出，縣內少棒傳統強校三星國小、近年竄起的蓬萊國小，及三星、文化兩所國中等，每年培育出不少優秀選手，但多數國中畢業就加入外縣市球隊。

棒球名校褪色 招生更艱困

人才外流讓在地棒球名校光環逐漸褪色，招生也愈來愈難。三星國中校長張煇志坦言，名校在全國聯賽成績亮眼，選手更容易曝光；二是職棒講究人際關係，有高中學長幫忙，進入職業隊伍相對順遂。

曾瑋亮憂心，基層棒球、尤其偏鄉面臨少子化、人才外流的衝擊，偏鄉小校可能因生源不足，難以組隊參賽，有天賦、有興趣的孩子若不選擇轉學，棒球夢可能就此中斷，有天分的好手因此不再打球，長久不利台灣棒運發展。

（記者王燕華、尤聰光、陳敬丰、王思慧、戴永華、翁唯真、曾增勳）