影／日職火腿隊交流賽 孫易磊、古林睿煬受訪分享心情
日職火腿隊明後兩天分別與中職統一獅及中信兄弟隊進行交流賽，隨隊來台的旅日投手孫易磊及古林睿煬今天現身大巨蛋練球。孫易磊受訪時表示，很期待對上經典賽資格賽的隊友，最重要不能讓他們打到球。古林睿煬則表示，此趟會招待台灣名產手搖飲及鳳梨酥讓隊友品嘗。
火腿隊明天由20歲台灣投手孫易磊先發登板迎戰統一7-ELEVEn獅隊，練習結束後，孫易磊受訪表示，前幾天才是中華隊隊友，明天就要對戰，感覺很特別也很期待，最主要還是不能讓他們打到球。而因傷勢無法出賽的古林睿煬則表示，到日職發展感覺回到一個很熟悉的地方，心情上很放鬆自在，不過因為日本很多都是生菜，還是比較習慣吃熱熱的菜。
古林睿煬認為，剛到火腿隊現在還不敢也沒資格談太多，目前就是專注在球技上。他也說， 這次來台，想要招待台灣的手搖飲與鳳梨酥，讓隊友品嚐。
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