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影／日職火腿隊交流賽 孫易磊、古林睿煬受訪分享心情

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
隨日職火腿隊來台的投手孫易磊，明天與統一獅隊的交流賽先發登板。記者侯永全／攝影
隨日職火腿隊來台的投手孫易磊，明天與統一獅隊的交流賽先發登板。記者侯永全／攝影

日職火腿隊明後兩天分別與中職統一獅及中信兄弟隊進行交流賽，隨隊來台的旅日投手孫易磊古林睿煬今天現身大巨蛋練球。孫易磊受訪時表示，很期待對上經典賽資格賽的隊友，最重要不能讓他們打到球。古林睿煬則表示，此趟會招待台灣名產手搖飲及鳳梨酥讓隊友品嘗。

火腿隊明天由20歲台灣投手孫易磊先發登板迎戰統一7-ELEVEn獅隊，練習結束後，孫易磊受訪表示，前幾天才是中華隊隊友，明天就要對戰，感覺很特別也很期待，最主要還是不能讓他們打到球。而因傷勢無法出賽的古林睿煬則表示，到日職發展感覺回到一個很熟悉的地方，心情上很放鬆自在，不過因為日本很多都是生菜，還是比較習慣吃熱熱的菜。

古林睿煬認為，剛到火腿隊現在還不敢也沒資格談太多，目前就是專注在球技上。他也說， 這次來台，想要招待台灣的手搖飲與鳳梨酥，讓隊友品嚐。

日職火腿隊將於明後兩天分別與中職統一獅及中信兄弟隊進行交流賽，今天球員在外野跑步暖身。記者侯永全／攝影
日職火腿隊將於明後兩天分別與中職統一獅及中信兄弟隊進行交流賽，今天球員在外野跑步暖身。記者侯永全／攝影
隨日職火腿隊來台進行交流賽的投手古林睿煬，因傷勢無法出賽。記者侯永全／攝影
隨日職火腿隊來台進行交流賽的投手古林睿煬，因傷勢無法出賽。記者侯永全／攝影

古林睿煬 孫易磊 日職 火腿

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