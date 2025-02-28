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木棒聯賽／蔡辰瀧後援好投MVP 平鎮隊史第6冠

中央社／ 台北28日電
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）28日由桃園市平鎮高中與新北市穀保家商在嘉義爭冠，平鎮終場以6比5順利搶下隊史第6冠，球員開心衝入場中灑水慶祝。中央社
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）28日由桃園市平鎮高中與新北市穀保家商在嘉義爭冠，平鎮終場以6比5順利搶下隊史第6冠，球員開心衝入場中灑水慶祝。中央社

高中木棒聯賽平鎮高中穀保家商今天爭冠，平鎮6局下抓準穀保投手群有狀況，靠接連保送、投手犯規搶下3分，蔡辰瀧後援4.2局1責失分，率隊以6比5奪下隊史第6冠。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰，平鎮高中與穀保家商爭冠，穀保1局上就有攻勢，靠著劉承佑安打、失誤、滾地球、暴投先馳得點，平鎮1局下江庭毅三壘打，一棒2分超前比數。

平鎮2局下再拿1分，穀保3局上靠著單局2安、3保送攻勢串連攻下2分扳平比數，兩隊5局打完僵持不下。

平鎮6局下抓準穀保投手群有狀況，江庭毅率先敲出二壘打，接著選到4次四壞保送擠回2分，再靠著投手犯規跑回團隊第6分。

平鎮後援投手蔡辰瀧3局1人出局接替登板，投到7局上有狀況，被敲出安打、隊友出現守備失誤掉分，但關鍵時刻回穩、替球隊守住1分差勝利。

蔡辰瀧用95球投4.2局，被敲出4支安打，投出2次四壞保送、4次三振，失掉2分（1分責失分），奪下勝投、獲選賽會最有價值球員（MVP）。

平鎮高中總教練吳柏宏表示，平鎮這屆打得並不順利，個人帶隊打木棒聯賽到現在沒有單屆吞過2敗，賽前也對球員說，希望不要有第3敗，鼓勵他們不管前面是好或者不好，努力完成今天最重要的一戰。

吳柏宏也提到，這屆各隊狀況類似，前一屆高三主力球員很多都畢業了，球員替換多，也需要給他們空間和機會磨練，感謝校方、校長、老師張滄彬給很大的空間和支援，也感謝球隊的贊助商和合作單位，包括穎台科技、聯新國際醫院，以及球衣、球具等品牌贊助商，讓球員能夠沒有後顧之憂在場上打球。

蔡辰瀧完成與爸爸約定 木棒聯賽MVP榮耀獻家人

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰28日登場，平鎮高中高二投手蔡辰瀧（圖）後援4.2局好投，率隊以6比5險勝、拿下隊史第6冠，獲選賽會MVP。中央社
113學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰28日登場，平鎮高中高二投手蔡辰瀧（圖）後援4.2局好投，率隊以6比5險勝、拿下隊史第6冠，獲選賽會MVP。中央社

平鎮高中投手蔡辰瀧完成與爸爸約定打棒球，今天在木棒聯賽冠軍戰對穀保家商後援4.2局好投率隊奪冠獲選MVP，要將榮耀獻給天上爸爸媽媽，盼未來能拚進職棒場、賺錢改善家境。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰平鎮高中與穀保家商交手，平鎮高二投手蔡辰瀧3局1人出局接手後援，投4.2局失掉2分（1分責失分），率隊以6比5奪冠，獲選賽會MVP。

蔡辰瀧表示，比賽雖然有壓力，但穩穩抓出局數，慢慢調適，找到投球的樂趣。蔡辰瀧本屆扮演關鍵後援角色，16強對高苑工商後援5.2局失1分非責失分，率隊延長賽搶勝，冠軍戰也有關鍵好投。

蔡辰瀧表示，在場上把內容投好、讓自己更有自信，就是投球樂趣的來源，點出對高苑比賽很重要，而冠軍戰是最後一步。

蔡辰瀧自評常常會先想得太遠，應該要專注當下、一個一個出局數抓，是需要改善的地方，今天投到7局可以順利守下，感謝隊友守備幫忙。

蔡辰瀧是投打二刀好手，但他透露更喜歡擔任投手，升上高二半年內，最快球速從143公里進步到148公里，感謝教練團幫忙調動作和機制，配合重量訓練收到成效。

蔡辰瀧透露，媽媽因病在他幼兒園升國小時離世，爸爸也在國小階段因為車禍離世，小時候爸爸有跟約定，希望他能打棒球，但還沒看到他開始打球就離開，今天的好表現要送給幫助過他的人和天上的爸爸媽媽。

平鎮總教練吳柏宏表示，蔡辰瀧是阿公帶大的，家境不是很好，學校在生活各方面都會幫助他，學校附近的麵店知道他的狀況，也有說只要他肚子餓都願意提供他用餐，「他知道很多人幫助他，也是很有禮貌、很守規矩的孩子。」

平鎮高中 穀保家商

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