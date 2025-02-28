經典賽／關鍵戰觸擊又打反方向 陳傑憲透露對尼加拉瓜就受傷
作為經典賽資格賽中華隊第三棒，擅長打擊的陳傑憲在附加賽面對西班牙隊偷點，一度引起球迷討論，他今天透露原因，正是與手腕傷勢有關。
統一獅隊明天要與日職火腿隊進行交流賽，不過陳傑憲無法上場打擊，總教練林岳平考量手腕傷勢，目前僅能跑動還無法打擊、傳球，雖然還是將他排在先發，但一開賽就會換代打。
陳傑憲表示，手腕的狀態沒那麼好，所以球隊安排自己休息幾天，「滿可惜的，有機會對上火腿隊，又是（孫）易磊先發。」陳傑憲原本很期待對上這位中華隊的小老弟。
至於這項傷勢，陳傑憲透露是在第三場對尼加拉瓜隊時，「打完之後有點痠痛，後來休兵日調整想說小事，吃個止痛藥就好。」
但附加賽對西班牙隊，陳傑憲都打反方向、觸擊，都是因為尚未恢復到百分百，「最後一場那麼重要，不能休息，以目前能力幫助球隊，有好的結果。」
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