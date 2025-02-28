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中職／還沒點頭有原因 陳傑憲談10年約：可能生涯最後一張

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中職／還沒點頭有原因 陳傑憲談10年約：可能生涯最後一張

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅陳傑憲。資料照
統一獅陳傑憲。資料照

陳傑憲統一獅隊的合約進度受到外界關心，今天受訪時，陳傑憲也表示，目前合約內容還有細部要調整，獅隊很有心要留住自己，但畢竟10年合約需要仔細思考，「希望越快談定越好，不要拖到開季。」

獅隊日前公布新球季談薪結果，也透露已經遞出總值超過1.6億元以上的合約，在等待陳傑憲回應，獅隊今天在台北大巨蛋練習，準備明天與日職火腿隊交手，陳傑憲也被團團包圍問到此題，「最近很多新聞，謝謝大家關心，但還沒確定。」

陳傑憲指出，一開始談約還沒有直接保障，目前給出一個不錯的長約，但還有細項要處理，激勵獎金也還在調整，因此無法確認，「前面經典賽資格賽期間，經紀人怕影響我，自然也沒跟我討論這些，後續還是交給經紀人去處理。」

「10年之後，我就41歲了。」陳傑憲表示，自己對於合約會思考較久，因為這可能是生涯最後一張合約，「把我的棒球生涯賭在統一隊，球隊很有心，想把我留在統一，但這關係到我的生涯，也還是要對家人負責。」

至於目前談約狀況，陳傑憲也表示，就是走球團提出的10年約方向，但如果後續不順利，也是保持其他的可能性，「就交給經紀人，看怎樣對我比較好。」

陳傑憲自己也希望能夠在開季前談定合約，身兼球員工會理事長的他點出，這是台灣棒球環境需要改變的地方，如果春訓前就能談定合約，對選手來說更能安心面對球季、對自己的規劃也更明確，「就不用像是這個時間點，你們還在關注我合約，但這也確實不是簡單合約，球團有顧慮也合理。」

棒球 統一獅 陳傑憲

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