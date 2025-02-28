火腿交流賽／評孫易磊的球剛猛 餅總沒把握獅隊打者揮不揮得到

火腿交流賽明、後天在台北大巨蛋登場，首戰派出「台灣至寶」孫易磊面對統一獅隊，獅隊教頭林岳平賽前談到對戰孫易磊，先開口示弱，「我不知道我們打者揮不揮得到。」

火腿原定1日推出古林睿煬面對獅隊、2日由孫易磊碰上兄弟，但因古林睿煬的傷情而改變計畫，孫易磊明天碰上獅隊，林岳平上周還在經典賽資格賽中華隊與他同一陣營，現在已經變成對手。

林岳平表示，「我不知道我們打者揮不揮得到欸！易磊的球是滿剛猛的，還不知道我們打者準備狀況可不可以。」

儘管自己前些時候都忙於中華隊集訓，但林岳平表示，自己有時刻透過群組了解球隊準備狀況，「看起來是還可以，但還是要打了才知道。」