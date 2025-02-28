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火腿交流賽／陳傑憲手腕傷確定缺陣 餅總：只能當吉祥物
統一獅隊明天出戰日本職棒火腿隊，確認隊長陳傑憲缺陣，總教練林岳平表示，他的手腕無法傳球、擊球，「只能跑動，當吉祥物可以啦！」
獅隊昨天在記者會上已經公布陳傑憲為第三棒，明天他仍是帳面上的第三棒，但一開賽就會換上蘇智傑代打。
林岳平表示，距離球季開打約一個月，現在先看看怎樣讓他快速恢復，期望可以在官辦熱身賽第二輪恢復出賽。
林岳平前段時間投入經典賽資格賽中華隊，母隊帶兵統籌任務暫時交給郭俊佑和其他教練團，他坦言專心做一件事，先前專注力都放在掌握中華隊，對於獅隊選手調整狀況，他笑說：「我時時刻刻都有看群組，看起來是可以，但打了才知道。」
獅隊明天帶11位投手應戰，他表示，「不敢說會打得怎樣，但希望我們是百分之百去面對這場比賽，以贏的方向去努力。」
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