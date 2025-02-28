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火腿交流賽／沒能登板很可惜 古林睿煬想念台灣熱熱的菜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
古林睿煬因傷不克先發。記者侯永全／攝影
古林睿煬因傷不克先發。記者侯永全／攝影

日本職棒火腿隊來台進行交流賽，原定的首戰先發投手古林睿煬因調整不及未能出賽，他今天受訪時表示，心情上當然覺得很可惜，但也藉此機會招待台灣招牌的手搖飲讓隊友品嘗。

火腿隊3月1日與統一獅隊交手、2日對上中信兄弟隊，原本排訂首戰先發投手古林睿煬、第二戰孫易磊，但昨天記者會上公布由孫易磊擔任首戰先發，第二戰交給王牌投手伊藤大海，監督新庄剛志也為此致歉。

古林睿煬先前傳出右側腹部不適，因此無法穿著火腿隊球衣在台灣球迷前投球，他也表示，自己感覺很可惜，但目前身體恢復得不錯，調整進度也滿好的，至於是否來得及趕上開季？「後面再跟球隊討論行程。」

到日本挑戰陌生環境，古林睿煬認為目前適應上都還習慣，唯一是想念台灣蔬菜料理，「因為在那邊比較多生菜，自己還是習慣吃熱熱的。」這次以旅外投手身分回來，「就是回到一個很熟悉的地方，心情上很放鬆、很自在。」

火腿這次來到台灣，古林睿煬作為地主也送上飲料、食物給隊友，古林表示：「他們來台灣，想招待一些東西，像是台灣手搖飲有名，也想讓他們品嘗看看。」

古林睿煬 孫易磊 火腿

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