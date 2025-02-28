火腿交流賽／意外自己在台灣有名 萬波中正想去一景點看看

日本職棒火腿隊今天在台北大巨蛋練球，準備明天起與統一獅、中信兄弟隊的交流賽，陣中外野手萬波中正在台灣球迷中知名度高，除了外野雷射肩外，名字與珍珠奶茶店家、前總統有關，也讓萬波中正直呼：「好意外。」

24歲的萬波中正是日本與剛果混血兒，2018年選秀加入火腿隊後，2021年起開始逐步站上一軍，2022年起更是連三季達成單季雙位數全壘打，去年球季128支安打就有18轟，在右外野長傳三壘或是本壘的美技阻殺更是精彩。

加上特別的姓氏，萬波中正在台灣球迷中小有名氣，他今天受訪時透露，自己知道台灣有「中正紀念堂」，也好奇怎麼會跟自己名字一樣，「很有興趣，有機會想去看看。」

至於姓氏跟珍奶店家相同，萬波中正也笑說這是第一次知道，「自己平時不太喝珍珠奶茶，但感覺要去喝一下。」對於自己的姓名都與台灣有關，「不可思議，也是很有緣分。」

第一次踏進台北大巨蛋，萬波中正表示，母隊的Es Con Field雖然有屋頂，但整體感覺比較開放，「大巨蛋有種SF（科幻）的感覺，像是走在時代尖端。」

明天要交手的獅隊陣中有中華隊隊長陳傑憲在，萬波中正對於陳傑憲的顏值有印象，「他在場上的技術很好，很有熱情、專注，對他的印象非常好。」

對於自己沒能參加去年的12強賽，萬波中正表示有些遺憾，而中華隊展現出的水準超乎想像，更展現出非贏不可的決心，自己希望明年的經典賽也能夠入選日本代表隊，「經典賽的舞台應該每個打球的小孩都很憧憬。」

這次來到台灣進行交流賽，萬波中正表示，畢竟還在調整階段，但是會盡力去表現，也希望能夠炒熱氣氛，在國際賽看到台灣的應援風格很有趣也很特殊，希望在交流賽中能夠享受這樣的氛圍。