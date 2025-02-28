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火腿交流賽／孫易磊好投隊友看到了 監督欽點的餅乾是哪款依然無解

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
孫易磊在資格賽關鍵一戰展現強心臟。圖中央社提供
孫易磊在資格賽關鍵一戰展現強心臟。圖中央社提供

結束經典賽資格賽任務，孫易磊切換回日本職棒火腿隊一員，將在明天先發碰上統一獅隊，對戰球隊從中信兄弟換成獅隊，但他認為沒有影響，「不會特別因為對上誰就要變成怎樣。」

火腿兩場交流賽原本安排古林睿煬對上獅隊、孫易磊碰上兄弟，但古林睿煬的傷情出現讓計畫變動，孫易磊改碰上獅隊，伊藤大海則面對兄弟。

孫易磊在資格賽演出精彩好投，以20歲年紀展現強心臟，他透露隊友都有看到比賽，不僅稱讚他投得好，「還學我的慶祝動作。」監督新庄剛志說有意讓他扛下八局，孫易磊坦言比較喜歡先發，「但可以上一軍，什麼角色都可以。」

談到明天一戰，孫易磊認為就照原本的準備，不需要因為對手改變而有變動，至於想碰到的打者，他先是詢問林佳緯會打嗎？接著也說：「很想對看看傑憲。」

有趣的是，新庄剛志昨天在記者會上表示，去年從孫易磊的爸媽那邊收到很好吃的餅乾，「細細長長的有杏仁，這次要來找那個餅乾，買個15盒回去。」令各界好奇到底是哪家餅乾，孫易磊今天被問到此事也不知道答案，「來來回回送了很多不一樣的東西，不知道是講哪個，還要再問看看他。」他說從小時候就有這樣的習慣，帶些零食給隊友，也因此準備過滿多款零食。

古林睿煬 孫易磊 新庄剛志

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