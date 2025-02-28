木棒聯賽／東體游擊手朱盟評價前段班 愛上美式球風想拚旅外

台東體中朱盟被評價為本屆高三游擊手前段班，今天高中木棒聯賽季軍戰對東石高中敲帶有打點適時安打；朱盟先前赴美國打貝比魯斯賽事愛上美式球風，畢業希望能挑戰旅外。

台東體中游擊手朱盟在本屆高三游擊手中獲得高評價，攻守都有一定的能力，運動能力突出；今天在木棒聯賽季軍戰扛3棒、守游擊，5局下球隊1分領先時，敲出中外野方向適時安打，替球隊多添1分保險分，球隊以2比0搶勝、奪下季軍平隊史最佳成績。

高中最後一次打木棒聯賽，朱盟坦言比賽前半段會有壓力，但今天是最後一場、全力表現，本屆開賽前目標是每場至少1支安打，自評打擊狀況不好，但守備算穩定。

朱盟透露，前年高二時有到美國打貝比魯斯賽事，欣賞美式球風、感覺他們打球很快樂，很喜歡美國打球的環境，有跟教練團討論旅外的想法，現階段還是旅外優先，如果沒有機會，也會考慮先到大學磨練。

朱盟希望打擊穩定性可以提升，至於游擊守備自評對範圍和傳球有信心；朱盟的偶像是美職費城人隊野手特納（Trea Turner），提到一開始是被特納的滑壘吸引、因為很華麗，上網查之後發現他也是游擊手，就有持續關注他。