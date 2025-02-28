火腿交流賽／YouTuber Cheap強勢助陣DAZN 打造最狂觀賽派對

當熱血 YouTuber遇上專業主播，會擦出什麼樣的火花？北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合，3月1日即將登場，鬥士隊將對決統一獅，全球最大運動串流平台DAZN破天荒推出創新賽事直播節目「嘴比球還瘋」，邀請看球超過過 30年、擁有 154萬訂閱 的知名 YouTuber Cheap，與DAZN 專業主播陳雄威攜手搭檔，帶來前所未有的雙重觀賽體驗！

這不只是一般的比賽直播，而是一場結合專業分析、現場互動與娛樂效果的全新觀賽模式！Cheap這次不再只是在線上解說，而是親自來到臺北大巨蛋，與球迷一起坐在觀眾席，近距離感受最狂熱的賽事氛圍！無論你透過 DAZN 串流平台觀看，還是親臨現場，都能享受這場顛覆傳統的精彩直播！

Cheap 以幽默風趣、犀利直白的風格走紅，而這次他不再只是「說書人」，而是直接走出螢幕，成為現場觀眾的一份子，首次擔任賽事直播的節目主持人，將用最真實的方式與球迷同歡，為精彩表現歡呼、為驚險瞬間驚嘆，甚至與現場觀眾即興互動！

Cheap 這次與你站在同一陣線，一起吶喊、一起歡呼，直接與現場球迷即興互動！ 這不是轉播，是一場「與 Cheap一起看球」的熱血派對！對於這次的新挑戰，Cheap直呼：「我自己就是球迷，這次能夠和大家一起在現場看比賽、討論戰術，甚至嘴上幾句，真的超爽！，絕對讓大家體驗到最嗨的觀賽樂趣！」

DAZN提供

Cheap + 陳雄威 = 最炸裂的組合！

這次DAZN 打破傳統，開創全新轉播風格，讓 Cheap和DAZN主播陳雄威攜手，打造「專業+娛樂的雙重震撼」的最強組合！DAZN 串流平台這次的創新嘗試，不只是 Cheap 的全新挑戰，更是運動直播的全新突破，讓比賽觀賞變得更熱血、更狂、更好玩。

陳雄威的專業分析、細膩解說，搭配 Cheap 毫不保留的直白評論，讓比賽瞬間變得更有臨場感！！球迷不僅能掌握比賽細節，還能感受到現場最真實的情緒，就像跟朋友一起看球，一起歡呼、一起吐槽，一起瘋狂！

DAZN 這次不只是直播比賽，而是打造一檔全新的直播賽事節目 「嘴比球還瘋」。想跟 Cheap 一起吶喊、一起見證經典瞬間？這次的獨家體驗，只有在 DAZN 串流平台！

不用繁瑣註冊，只要登入 DAZN 串流平台官方網站(dazn.com)或是下載DAZN APP，立刻就能看到最炸裂的觀賽體驗！準備好你的聲音，跟著 Cheap 和陳雄威，一起為比賽喝采吧！

「北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合」完整轉播資訊如下： 3月1日、3月2日 每日下午1點15分 開始直播 ＊有線電視第73台 DAZN 1 ＊MOD第211台 DAZN 3 ＊串流平台免費直播連結https://reurl.cc/xpqe3L