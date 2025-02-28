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中職／兄弟13主、12客再度成巨蛋常客 桃猿15場客場最多
中華職棒36年賽程公布，例行賽共排52場台北大巨蛋，中信兄弟隊本季13場主場、12場客場，25度進出大巨蛋再次成為「巨蛋王」，味全龍隊23場、樂天桃猿隊22場緊跟在後。
中職去年在大巨蛋效應加持之下，38場例行賽進駐大巨蛋。帶動場均進場人數達到7684人，相較前一年成長約28%。今年大巨蛋的場次不減反增，各隊一路追加，最終安排52場，味全龍隊16場最多，接著是中信兄弟隊13場、樂天桃猿隊7場、統一獅隊6場、富邦悍將隊6場、台鋼雄鷹隊4場。
若以客場來看，猿隊15場最多，接著是兄弟12場、雄鷹11場、龍隊7場、悍將4場、獅隊3場。
不分主客場的場次排序則是兄弟25場、龍隊23場、猿隊22場、雄鷹15場、悍將10場、獅隊9場。
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