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中職／新球季賽程公布確認52場大巨蛋 9場花東行悍將去7場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
今年中華職棒安排大巨蛋場次增加至52場。圖／聯合報系資料照
今年中華職棒安排大巨蛋場次增加至52場。圖／聯合報系資料照

中華職棒36年賽程表在今天正式公布，開幕戰將在3月29日在台北大巨蛋舉行，由去年的台灣大賽組合統一獅和中信兄弟隊交戰，為嶄新賽季揭開序幕。中華職棒在去年正式啟用大巨蛋作為比賽場地，每場賽事都吸引上萬球迷進場支持，今年大巨蛋場次增加至52場，期待今年的大巨蛋賽事能延續去年帶來的效應，讓進場人數突破紀錄。

今年一軍例行賽共安排360場賽事，每隊出賽120場，主、客場各60場賽事，台北大巨蛋全年賽事增加至52場，六隊皆有主場賽事安排在此，味全龍16場、中信兄弟13場、樂天桃猿7場、統一獅6場、富邦悍將6場、台鋼雄鷹4場。

3月30日展開一日三地賽事，台北大巨蛋繼續由中信兄弟擔任主隊交手富邦悍將，統一獅則回到台南大本營迎戰台鋼雄鷹，而樂天桃猿也將在桃園棒球場和味全龍交戰。

4月2日味全龍在天母主場首戰將對上台鋼雄鷹，新莊球場首戰則是由富邦悍將和來訪的中信兄弟進行比賽。4月4日來到台中洲際棒球場，中信兄弟回到台中主場三連戰要面對的是統一獅，而台鋼雄鷹在主場高雄澄清湖棒球場則要和樂天桃猿進行三連戰。

嘉義市立棒球場今年首戰將在5月2日舉行，由中信兄弟作客交手主隊台鋼雄鷹。接著5月9日是本季花蓮球場首戰，三連戰將由富邦悍將交手統一獅。今年斗六球場的賽事僅安排2場在下半季進行，7月15、16日由台鋼雄鷹和味全龍交戰。8月再次前進後山，8月5日為今年首場台東球場賽事，台鋼雄鷹擔任主場球隊和富邦悍將進行後山之戰。

今年共11座球場可以欣賞到精彩的六隊交戰，以新莊棒球場54場最多，接著是桃園棒球場53場、台北大巨蛋52場、澄清湖棒球場48場、台南棒球場及洲際棒球場都是47場、天母棒球場40場、嘉義市棒球場8場、花蓮棒球場5場、台東棒球場4場、斗六棒球場2場；花東合計9場比賽，共有7場為悍將客場。

中職3月賽程表。圖／聯盟提供
中職3月賽程表。圖／聯盟提供

中職4月賽程表。圖／聯盟提供
中職4月賽程表。圖／聯盟提供

中職5月賽程表。圖／聯盟提供
中職5月賽程表。圖／聯盟提供

中職6月賽程表。圖／聯盟提供
中職6月賽程表。圖／聯盟提供

中職7月賽程表。圖／聯盟提供
中職7月賽程表。圖／聯盟提供

中職8月賽程表。圖／聯盟提供
中職8月賽程表。圖／聯盟提供

中職9月賽程表。圖／聯盟提供
中職9月賽程表。圖／聯盟提供

台鋼雄鷹 棒球 樂天桃猿

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