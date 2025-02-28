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木棒聯賽／台東體中木棒聯賽奪季軍平隊史 李育朋獲投手獎

中央社／ 嘉義28日電
台東體中拿下高中木棒聯賽季軍。圖中央社提供
台東體中拿下高中木棒聯賽季軍。圖中央社提供

高中木棒聯賽季軍戰台東體中今天與東石高中交手，台東體中4局下靠著方品嚴二壘打突破僵局，左投李育朋中繼3局穩守，率隊以2比0奪季軍平隊史紀錄，李育朋獲得投手獎。

113學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰台東體中今天與東石高中交手，前3局僵持不下，4局下台東體中1人出局後靠著失誤、盜壘、方品嚴二壘打先馳得點，5局下1人出局後再靠著保送、盜壘攻占得點圈，2人出局後朱盟適時安打幫助球隊再添1分保險分。

台東體中今天4任投手接替登板，陽宇先發投2局被敲1支安打，曾睿豪接手1局沒被敲出安打，李育朋登板投3局被敲出1支安打，黃宇昇登板後援1局被敲出1支安打，4人都沒讓對手攻下分數，李育朋為勝投。

台東體中左投李育朋。圖中央社提供
台東體中左投李育朋。圖中央社提供

東體總教練陳峰岳表示，今天將士用命，投手一有狀況所有能投的都上場，李育朋中繼3局穩守很關鍵，黃宇昇把關最後一局，面對東石最難纏的前3棒打者，也有完成教練團交辦的任務。李育朋奪下賽會投手獎。

東體季軍平隊史最佳成績，陳峰岳表示，昨天雖然沒能突破隊史最佳成績闖進冠軍戰，但今天大家表現很好，此批高三球員比較少，原本開學時評估戰力會受到影響，很開心高一、高二球員有頂上來，期待高三球員畢業後還是可以銜接表現，接下來國手選拔玉山盃青棒賽也會以高一、高二球員為主。

玉山盃

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