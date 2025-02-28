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中職／李珠珢來台灣了？IG曬圖網推測是桃園機場

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。截圖自李珠珢IG
李珠珢。截圖自李珠珢IG

富邦悍將隊「啦啦隊AI」李珠珢今天發文，不少眼尖粉絲發現她似乎人在台灣，猜測是否是為了特別活動或個人行程來台。

去年李珠珢在韓職起亞虎隊出道，憑藉精緻臉蛋和魔性「三振舞」影片，在台韓兩地爆紅，並引發搶人大戰。今年1月底她正式宣布加盟悍將啦啦隊Fubon Angels，讓台灣球迷相當期待。

李珠珢今天先在IG上傳限時動態，隨後又發文，有粉絲從圖片背景發現，她疑似人在台灣。有網友分析，李珠珢照片背景不僅有「加油」字樣，另一張行李箱照片，也看起來是在桃園機場。

網友推測李珠珢人在桃園機場。截圖自李珠珢IG（合成照）
網友推測李珠珢人在桃園機場。截圖自李珠珢IG（合成照）

啦啦隊 李珠珢

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