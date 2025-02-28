火腿交流賽／新庄剛志驚訝大巨蛋竟在市中心 點出兩大差異

日本職棒火腿鬥士隊昨天來到台灣，備戰3月1日開打的交流賽，總教練新庄剛志當天即到台北大巨蛋場內觀察、測試場地，也點出白色椅子可能吃球、球比較不會飛的兩個焦點。

被日媒訪問到對於台北大巨蛋的印象，新庄剛志表示，這座新球場竟然位在台北市中心有些驚訝，本來以為會像是火腿主場位於離市區較遠的地方，「就在都市中熱鬧的地方，好猛！」

新庄剛志進到場中觀察場地，他點出人工草皮很軟，這點滿不錯，但是觀眾席上有白色的椅子，「有點像東京巨蛋屋頂剛翻修的樣子，球可能會被吃掉，不曉得會有多少觀眾進場（意指椅子就不會有影響）。」

新庄剛志也確認了護欄的軟硬度，稍微測試了一下打擊，「感覺球比較不會飛，可能是濕度吧。是使用日本職棒的新球。」

這次來到台灣，新庄剛志對於美食雖然有期待，但也特別告知主辦單位自己對甲殼類過敏，「吃了可能會倒下去，明天就沒辦法比賽了，就連有放蝦子的泡麵，吃幾口15分鐘後就會開始癢。」

新庄剛志也開玩笑說：「所以我對歐力士的戎君（前歐力士投手戎信行，姓氏的日文發音類似「蝦子」）打不好，因為過敏啊。」引起日本媒體笑聲。