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中職／陳柏清交流賽對決陽岱鋼 謙稱「讓日職打者教我們投球」
中職台鋼雄鷹隊今天與日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽首戰，派投手陳柏清先發，對上旅日野手陽岱鋼，2個打席被敲1支安打；陳柏清謙藉交流賽「讓日職打者教我們投球」。
「2025港都台日親善交流戰」在澄清湖棒球場舉行，雄鷹派世界12強棒球賽國手陳柏清先發，面對新潟天鵝之皇隊首棒打者陽岱鋼，1局上被敲安打，2局上讓陽岱鋼敲出雙殺打。
陳柏清總計投4局，被敲出5支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，雄鷹以1比8吞敗。
無關勝敗的陳柏清賽後受訪表示，過去都是在電視上看陽岱鋼打球，很榮幸可對決。要解決有豐富經驗的陽岱鋼不是容易的事，首打席感覺輕鬆就被打出安打，第2個打席雖順利解決，應該是陽岱鋼沒跟到擊球點，「真的很敬佩學長」。
他說，難得與日本打者交流，日本職業棒球員風格是積極破壞投手的球，沒那麼容易解決、纏鬥性佳，雄鷹總教練洪一中也提醒，視比賽為日職打者教雄鷹投手投球，變化球位置和犀利度還要更好。
陳柏清自評目前身體狀況還沒調整到最好，有些缺失，投球內容還可更好，會在接下來練習或練習賽中修正。
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