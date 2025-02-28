中職／陽岱鋼與台鋼交流賽雙安 洪一中盼回家鄉球技留給球迷

中央社／ 高雄27日電
「2025港都台日親善交流戰」27日在高雄澄清湖棒球場舉行，旅日好手陽岱鋼（中）擔任日職二軍球團Oisix新潟天鵝之皇隊開路先鋒第一棒、守右外野，單場總計3打數敲出2支安打，跑回2得分。中央社
「2025港都台日親善交流戰」27日在高雄澄清湖棒球場舉行，旅日好手陽岱鋼（中）擔任日職二軍球團Oisix新潟天鵝之皇隊開路先鋒第一棒、守右外野，單場總計3打數敲出2支安打，跑回2得分。中央社

中職台鋼雄鷹與日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊交流賽首戰，陽岱鋼3打數敲2安打，率新潟天鵝之皇8比1搶勝。雄鷹總教練洪一中盼有名氣旅外球員有機會能回家鄉，將球技留給球迷。

「2025港都台日親善交流戰」今天在澄清湖棒球場舉行，吸引5117名觀眾入場，陽岱鋼擔任Oisix新潟天鵝之皇隊開路先鋒第一棒、守右外野，1局上敲出中外野方向安打，靠著犧牲觸擊、滾地球、隊友安打，跑回團隊第1分。

陽岱鋼2局上壘上有人時敲出雙殺打，5局上2人出局後敲出右外野方向安打，新潟天鵝之皇隊再靠著保送、知念大成二壘打，一棒送回2分，大川陽大再補上安打，送回團隊第4分，陽岱鋼6局攻守交換時退場，首場比賽總計3打數敲出2支安打，跑回2得分。

雄鷹隊今天由陳柏清先發，投4局失掉1分責失分，5局開始許峻暘、謝葆錡、曾奕翔、郭俞延、張誠恩依序登板，許峻暘、曾奕翔各失掉3分，郭俞延失1分；新潟天鵝之皇隊今天團隊敲出15支安打搶勝。

洪一中賽後被問起陽岱鋼表現時表示，今天才是首場比賽，明天再觀察看看，有名氣的旅外球員都希望有機會可以回到台灣打球，「不要說是表現、表演也可以，把技術留給球迷」，台灣是他們的家鄉，在外面奮鬥這麼多年，最後能替台灣棒球貢獻力量。

洪一中接著又提到具有美日職棒資歷的好手陳偉殷，「我就覺得很可惜，他已經宣布退休了，沒有機會回到台灣投球」，但陳偉殷很有經驗，也希望他可以回到台灣傳承經驗給後輩。

洪一中 陽岱鋼

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