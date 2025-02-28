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火腿交流賽／新庄生氣巨人先來 明後天分別對戰獅、象

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導

兄弟隊球員王威晨（左起）、總教練平野惠一、火腿鬥士隊球員伊藤大海、總教練新庄剛志與統一獅總教練林岳平、球員潘傑楷昨出席交流賽記者會。記者侯永全／攝影
兄弟隊球員王威晨（左起）、總教練平野惠一、火腿鬥士隊球員伊藤大海、總教練新庄剛志與統一獅總教練林岳平、球員潘傑楷昨出席交流賽記者會。記者侯永全／攝影
日本職棒火腿鬥士隊昨天抵達台灣，準備在明、後天分別與中華職棒統一獅隊、中信兄弟隊進行交流賽，火腿監督新庄剛志透露，來台灣的原因竟與去年讀賣巨人隊台灣交流試合有關。

「看到巨人隊在這裡比賽，我非常『生氣』。」新庄剛志表示，去年春訓時看到巨人隊來到台灣的新球場台北大巨蛋，立刻通知火腿隊行政人員，「明年一定要到台灣這麼棒的球場比賽。」

只不過新庄剛志要先跟台灣球迷說抱歉，去年底才加盟火腿的古林睿煬，因為右側腹部不適，繼辭退世界棒球經典賽資格後，也無法在這次交流賽登板，「很想派古林，但從春訓調整、牛棚狀況觀察，真的不允許。」

火腿隊明天第一戰將派出經典賽資格賽秀出火球救援的孫易磊先發，第二場則由王牌投手伊藤大海登板；新庄剛志對孫易磊的國際賽表現印象深刻，「心臟非常強的投手，想要他來投第八局，應該會非常有趣。」只不過要在火腿隊一軍看到孫易磊還沒那麼快。

這是新庄剛志第一次來到台灣，他表示，前幾天在沖繩與味全龍隊交流賽，被應援方式感動到，「我也跟著一起跳起來，期待在這裡看到更好的應援，我會筆記下來。」

中信兄弟隊總教練平野惠一表示，期待親身看到新庄教練的調度，火腿隊的投手陣容堅強又有許多年輕球員，至於自己要跟新庄比帥氣是做不到的事，但形容新庄是帶著北海道大自然力量過來，「我則是屏東的太陽」。

統一獅隊總教練林岳平則說，相當期待和日本大賽的隊伍對戰，希望隊上選手好好享受，笑說雖然無法對上古林睿煬，但可以合照就好。

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