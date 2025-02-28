火腿交流賽／對決火腿王牌 王威晨提防魔球

日本職棒火腿隊明起對統一獅、中信兄弟進行交流賽，兄弟繼去年讀賣巨人隊交流賽對上戶鄉翔征，這次又要對決火腿王牌投手伊藤大海，隊長王威晨說：「我覺得很榮幸。」

火腿首戰先發名單已經公布，投手是台將孫易磊，打線都是一軍陣容，獅隊十二強國手潘傑楷表示，對方都派出一軍選手，相信這次交流對年輕、資深選手都有很大幫助，希望能夠透過交流學習到很多。

火腿隊後天推出王牌伊藤大海，王威晨表示，要遇到這麼強的對手，隊友彼此討論都很想擊敗他們，尤其去年輸給巨人隊，今年希望可以拿下勝利。

王威晨稱讚伊藤大海是世界知名選手，在社群平台都能很輕易看到他的影片，「我們會做好情蒐，好好面對他。」

王威晨解析，伊藤大海具有超過一五○公里的球速，還有一四○公里以上的快速指叉球頗具威脅，加上一顆超慢速的「晴空塔魔球」需要注意，「拋物線超級高的球，他會丟那個！」

對於自己後天是否出賽還有未知數，王威晨表示，目前春訓調整進度較慢，因為有些舊傷需透過強化身體來避免再次受傷，「我還是有比賽，不過整體比較注重一個月後的開幕，腳步有放慢一點。」

伊藤大海表示，今年從春訓到現在還沒站上投手丘投球，第一次就要獻給台灣，目前狀況調整得不錯，「很期待，也會享受台灣的場地投球。」