日職／下令調查網路簽賭 7球團14人自主通報

日本職棒（NPB）向所有12個職棒球團發出通知，要求球員、教練、球隊職員等如果曾參與網路賭博者應自主通報。日本職棒（NPB）今天宣布，有7個球團共14人自主通報曾參與網路簽賭。

本月21日爆發日職歐力士投手山岡泰輔坦承曾玩網路簽賭一事在日本職棒界引起軒然大波。受此影響，日本職棒（NPB，日本野球機構）要求各球團調查是否有人參與網路賭博，呼籲這些人自主通報。

截至昨天為止，有7個球團共14人自主通報曾參與網路簽賭，但沒有人通報曾進行棒球賭博。

山岡因參與海外網路撲克賽事，涉嫌違反球隊合約的合規規定，日本職棒（NPB）下令他暫時自我克制行動。歐力士球團21日宣布讓山岡暫時停止參與球團相關活動。

自主通報有玩網路簽賭的14人將受到何種懲處、是否公布其姓名，日本職棒（NPB）將等各球團詳細調查後，再做出判斷。