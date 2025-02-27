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日職／宋家豪右膝外側半月板縫合手術 歸隊估需6個月

中央社／ 台北27日電

樂天金鷲隊今天發布訊息，台灣旅日投手宋家豪25日接受右膝外側半月板縫合手術，預估歸隊時間需要6個月。

32歲投手宋家豪今年為旅日生涯第10年，1月樂天金鷲隊公布春訓分組名單，宋家豪先被分在二軍，之後赴沖繩與一軍會合；但2月21日，日媒先是報導宋家豪在練習過程中有不適感，也有採用不同課表調整，並表示應趕不上開幕戰。

樂天金鷲隊今天發布訊息表示，宋家豪25日在千葉縣內醫院接受右膝外側半月板縫合手術，歸隊時間預估需要6個月。

宋家豪去年球季一軍41場出賽，戰績1勝2敗，有17個中繼成功，防禦率3.18；日職生涯累積338場出賽、120次中繼成功，去年底與球隊完成續約。

樂天金鷲隊目前陣中有台灣球員不少，除了宋家豪外，還有投手王彥程、蕭齊，以及野手陽柏翔。

宋家豪 樂天金鷲

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